Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "Dava açılacak" iddiaları yalanlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Poter temalı gol sevinci için telif davası açacağı iddiaları netliğe kavuştu. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre Warner Bros Discovery’nin hukuk departmanı, “Davanın hangi mahkemede görüldüğü, kapsamı ve talep edilen tazminat miktarı” hakkında bilgi talep etti.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Şirketin hukuk birimi, yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmaktadır. Konuya ilişkin herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.”

Warner Bros’un Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer tarafından gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.”