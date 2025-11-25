  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "Dava açılacak" iddiaları yalanlandı
Takip Et

Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "Dava açılacak" iddiaları yalanlandı

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Poter temalı gol sevinci için "dava açılacak" iddialarını Warner Bros yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmaktadır. Konuya ilişkin herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "Dava açılacak" iddiaları yalanlandı
Takip Et

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Poter temalı gol sevinci için telif davası açacağı iddiaları netliğe kavuştu. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre Warner Bros Discovery’nin hukuk departmanı, “Davanın hangi mahkemede görüldüğü, kapsamı ve talep edilen tazminat miktarı” hakkında bilgi talep etti.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Şirketin hukuk birimi, yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmaktadır. Konuya ilişkin herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.”

Warner Bros’un Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer tarafından gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.”

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldıİstanbul Boğazı’nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldıGündem
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türk askerleri Ukrayna'da göreve hazırFransa Cumhurbaşkanı Macron: Türk askerleri Ukrayna'da göreve hazırDünya
Spor
Rafa Silva bilmecesinde yeni gelişme: Bireysel çalışmalara başladı
Rafa Silva bilmecesinde yeni gelişme: Bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı maç programı, saatleri ve yayın kanalları
Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı maç programı, saatleri ve yayın kanalları
CANLI İZLE: Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA)
CANLI İZLE: Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA)
Ferençvaroş hangi ülkenin takımı? Ferençvaroş hangi ligde oynuyor?
Ferençvaroş hangi ülkenin takımı? Ferençvaroş hangi ligde oynuyor?
Fenerbahçe – Ferencvaros maçı şifresiz mi (27 Kasım 2025)? FB – Ferencvaros maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe – Ferencvaros maçı şifresiz mi (27 Kasım 2025)? FB – Ferencvaros maçı hangi kanalda?