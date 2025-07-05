  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Wimbledon rüyası sona erdi: Zeynep Sönmez 3. turda elendi
Takip Et

Wimbledon rüyası sona erdi: Zeynep Sönmez 3. turda elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon’da Rus sporcu Ekaterina Aleksandrova’ya 2-0 yenilerek 3. turda elendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Wimbledon rüyası sona erdi: Zeynep Sönmez 3. turda elendi
Takip Et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 18. basamakta yer alan Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı.

İlk sette rakibinin servis oyunlarına cevap veremeyen Zeynep, bu seti 6-3 kaybederek maçta 1-0 geri düştü.

Zeynep Sönmez, Wimbledon’da Rus rakibine takıldı

İkinci sette servis kalitesini artıran ve puan kazandıran vuruşlar yapan milli tenisçi, 5-2 öne geçtiği sette avantajını koruyamadı. Zeynep, "tie-break"e giden seti 7-6, maçı da 2-0 kaybederek organizasyona veda etti.

Öte yandan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, Zeynep Sönmez'in mücadelesini yerinde izledi.

Spor
Gran Fondo, Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi
Gran Fondo, Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid yarı finale yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid yarı finale yükseldi
Paris Saint-Germain yarı finalde
Paris Saint-Germain yarı finalde
Kenyalı atlet Beatrice Chebet dünya rekoru kırdı
Kenyalı atlet Beatrice Chebet dünya rekoru kırdı
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı
Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı