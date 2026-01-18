Xabi Alonso dönemi sona erdi: Mourinho, Real Madrid iddialarına ne yant verdi?

Portekiz 1. Ligi’nin 18. haftasında Benfica, Rio Ave deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Leandro Barreiro ile rakip oyuncu Andreas Ntoi’nin kendi kalesine attığı gol kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son günlerde yeniden gündeme gelen Real Madrid iddialarına da değindi.

"Pembe dizi izlemiyorum"

Xabi Alonso’nun Real Madrid’den ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamın adı İspanyol deviyle anılmaya başlamıştı.

Bu iddialara esprili bir dille yanıt veren Mourinho, “Pembe diziler konusunda bana güvenmeyin. İyi pembe diziler var ama çok uzun sürüyorlar; bir iki bölümü kaçırırsanız ne olup bittiğini anlamazsınız. Bana güvenmeyin çünkü ben pembe dizi izlemiyorum” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve bu dönemde La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.