Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından, takımların gelirlerini artırmaya yönelik adımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Doğan, toplantıya ilişkin, "Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Benim de Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sorunu gelir kalemleri. Naklen yayın gelirlerini ve sponsorlukları nasıl artırabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"Şu an aldığımız net karar yok"

Sözlerinin devamında MHK ile ilgili kulüplerin sıkıntılarından söz eden Doğan, "Kulüplerimizin MHK ile ilgili sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız." diye konuştu.

"Federasyon'un görüşünü bekliyoruz"

Yabancı konusuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan henüz bir cevap gelmediğini söyleyen Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonunu görüşünü bekliyoruz." dedi.

Son olarak Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir." cümleleri ile konuşmasını noktaladı.