Yapay zeka tahminini açıkladı: Türkiye, Dünya Kupası'na katılabilecek mi?

2026 Dünya Kupası için oynanan elemelerde A Milli Takım çıktığı 3 maçın ikisini kazandı. Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya yenildi. İlk 3 maçın oynanmasının ardından yapay zeka, millilerin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.

Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalini düşük buldu.

ChatGPT'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilme ihtimali için yaptığı tahmin:

"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist.

Benim kestirimim:

Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki %10‑15 arası.

Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin %60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."

A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde 4. maçına yarın çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçta ay yıldızlılar, Gürcistan'ı konuk edecek.

A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerkse puanını 9 yapacak ve grup maçlarının bitmesine iki maç kala önemli bir avantaj elde edecek.