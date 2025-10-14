Yapay zeka tahminini açıkladı: Türkiye, Dünya Kupası'na katılabilecek mi?
Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı. Yapay zekaya göre ay yıldızlıların, Dünya Kupası'na katılma ihtimali yüzde 50'den yüksek.
2026 Dünya Kupası için oynanan elemelerde A Milli Takım çıktığı 3 maçın ikisini kazandı. Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya yenildi. İlk 3 maçın oynanmasının ardından yapay zeka, millilerin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.
Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalini düşük buldu.
ChatGPT'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilme ihtimali için yaptığı tahmin:
"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist.
Benim kestirimim:
Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki %10‑15 arası.
Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin %60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."
A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde 4. maçına yarın çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçta ay yıldızlılar, Gürcistan'ı konuk edecek.
A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerkse puanını 9 yapacak ve grup maçlarının bitmesine iki maç kala önemli bir avantaj elde edecek.