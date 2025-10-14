Yapay zeka tahminini açıkladı: Türkiye, Dünya Kupası'na katılabilecek mi?

  1. Ekonomim
Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı. Yapay zekaya göre ay yıldızlıların, Dünya Kupası'na katılma ihtimali yüzde 50'den yüksek.

2026 Dünya Kupası için oynanan elemelerde A Milli Takım çıktığı 3 maçın ikisini kazandı. Ay yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yenerken, grup lideri İspanya'ya yenildi. İlk 3 maçın oynanmasının ardından yapay zeka, millilerin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini hesapladı.

Yapay zeka, Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalini düşük buldu.

ChatGPT'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilme ihtimali için yaptığı tahmin: 

"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist.

Benim kestirimim:

Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki %10‑15 arası.

Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin %60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."

A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde 4. maçına yarın çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçta ay yıldızlılar, Gürcistan'ı konuk edecek.

A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerkse puanını 9 yapacak ve grup maçlarının bitmesine iki maç kala önemli bir avantaj elde edecek.

