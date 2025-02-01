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Yapay zeka teknik direktör sahada: Futbolcuları satmakla tehdit etti, taktik hatası kaybettirdi

Norveçli futbol takımı Hamkam, "tüm" teknik direktörlük yetkisini yapay zekâya veren ilk futbol takımı oldu. Ancak, sonuç pek iç açıcı olmadı. Yaptığı sıra dışı taktik değişiklikleriyle takımın 6-1 kaybetmesine neden olurken, komutları uymayan futbolcuları da satmakla tehdit etti.

Haber Merkezi
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Yapay zeka teknik direktör sahada: Futbolcuları satmakla tehdit etti, taktik hatası kaybettirdi
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Futbolda devrim niteliğinde bir deneme Norveçli futbol takımı Hamkam’dan geldi. Takım teknik direktörlük görevini tamamen yapay zekaya teslim etti. Norveç ekibi Hamkam  teknoloji ve enerji şirketi Eidsiva ile de bir iş birliği ile yapay zeka destekli teknik direktör çıkarttı. Ancak, maalesef sonuç pek iç açıcı olmadı.

Takımın 6-1 kaybetmesine neden oldu

Yapay zeka 4-5-1 taktiği ile başladığı maçta 1-0 öne geçtikten sonra yaptığı sıra dışı taktik değişiklikleriyle takımın 6-1 kaybetmesine neden oldu. Özellikle 1-0-9 dizilişi ve kalecinin taç kullanması taraftarlardan büyük tepki çekti. Yapay zeka sadece maç yönetmekle de kalmadı, anteranmanlarda da oyunculara sert direktifler verdi.

Futbolcuları satmakla tehdit etti

Komutları uymayanları satmakla tehdit eden yapay zeka teknik direktör sahalarda kara mizahın yeni adresi oldu.  Hamkam yapay zekaya tam yetki veren kulüp olarak tarihe geçti.

 Hamkam bu hamlesiyle akıllara kazındı

Takım maçı 6-1 kaybetse de yenilikçi bir kulüp olarak akıllara kazındı. Bu deney gösterdi ki Hamkam’ın teknik direktörü Ståle Solbakken’in işi şimdilik güvende. Hamkam’ın bu hamleyle başarılı olduğu nokta ise deneysel futbola öncülük etmesi ve bu sayede dünyanın ilgisini üzerine çekmesi oldu.

 Liverpool FC taktik geliştirmek için kullanmıştı

Yapay zeka ve teknik direktörülük konusunda bir diğer çarpıcı gelişme, geçtiğimiz yıl Google DeepMind’ın duyurduğu TacticAI idi. TacticAI, Google ile Liverpool FC iş birliğiyle geliştirilmişti ve geçtiğimiz yıl Liverpool FC teknik direktörleri ve video analistleri de taktik geliştirmek için TacticAI’den faydalanmıştı. Yapay zekaya tam yetki vermek konusundaki ilk hamleyi ise Hamkam hayata geçirmiş oldu.

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