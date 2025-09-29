Yapay zeka yanıtladı: Galatasaray-Liverpool maçının sonucu ne olur?

  1. Ekonomim
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı akşamı Liverpool'u konuk edecek. Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti. İşte yapay zekanın dev maçla ilgili skor tahmini ve detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, yarın Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakada Fransız hakem Turpin düdük çalacak. Öte yandan yapay zekadan Galatasaray-Liverpool maçı için dikkat çeken tahmin geldi.

Yapay zeka skor verdi

Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti ve İngiliz devinin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.

Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır" ifadeleri kullanıldı.

Maç sonucu ihtimalleri

Öte yandan maçın olası sonuçları oransal olarak da verilirken, Liverpool galibiyeti yüzde 50, Galatasaray galibiyeti ve beraberlik ise yüzde 25 olarak derecelendirildi.

NTVSpor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Avrupa gecelerinde evinde çok daha dirençli ve coşkulu oynadığı belirtilirken, Liverpool'un kadro kalitesi ve deneyimine vurgu yapıldı.

Özellikle ilk yarınını dengeli geçmesi halinde beraberlik olasılığının da hafife alınmaması gerektiğinin altı çizildi.

Yapay zekanın Galatasaray-Liverpool maçına dair skor olasılıkları ise şöyle verildi:

Galatasaray 1-2 Liverpool: Yüzde 18

Galatasaray 0-1 Liverpool: Yüzde 14

Galatasaray 1-1 Liverpool: Yüzde 13

Galatasaray 2-1 Liverpool: Yüzde 10

Galatasaray 0-0 Liverpool: Yüzde 8

Galatasaray 1-0 Liverpool: Yüzde 7

Galatasaray 3-1 Liverpool: Yüzde 7

