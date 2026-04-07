Yapay zeka yanıtladı: Süper Lig'de şampiyon kim olacak?

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın sonunda lider Galatasaray ve takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e düştü. Yapay zeka, sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonu belirledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve karıştı. Zirve takipçisi Trabzonspor evinde lider Galatasaray'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor puanlarını 63 yaparak takibini sıkı sıkıya sürdürdü. Galatasaray ise bir maçı eksik olmasına rağmen 1 puan farkla liderliğe devam etti.

Euro Club Index'in yapay zekası, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonunu ve ilk 5 sıralamasını yaptı.

5 - Göztepe - Şu anki puan 46, sezon sonu tahmini puan 55

4 - Beşiktaş - Şu anki puan 52, sezon sonu tahmini puan 64

3 - Trabzonspor - Şu anki puanı 63, sezon sonu tahmini puan 74

2 - Fenerbahçe - Şu anki puanı 63, tahmini sezon sonu puanı 76

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 15.3'ten yüzde 12.1'e düşürüldü.

1 - Galatasaray - Şu anki puanı 64, tahmini sezon sonu puanı 81

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 78.1'den yüzde 85.2'ye çıkarıldı.

