Yapay zekadan çarpıcı tahmin: Süper Lig'de şampiyon kim olacak?

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluk yarışı iyice hareketlendi. Fenerbahçe bu fırsattan istediği gibi yararlanamadı ve sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakipler arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Öte yandan yapay zeka, Süper Lig'de kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Futbol veri sitesi Euro Club Index'e göre, 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım tahmin edildi.

Beşiktaş

Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, yapay zekaya göre Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 62 puanla 4. sırada tamamlayacak.

Trabzonspor

Ünlü veri sitesi, Trabzonspor'un sezonu 67 puanla tamamlayacağını ve ligi 3. sırada bitireceğini tahmin etti.

Şampiyonluk tahmini

Şampiyonluk için çarpıcı bir tahminde bulunan yapay zeka, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sezonu 81'er puanla bitireceğini ve sarı-kırmızılıların ipi göğüsleyeceğini öngördü.

Yüzdesel veride Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 56.1, Fenerbahçe'nin yüzde 43.8, Trabzonspor'un ise yüzde 0.1 olarak verildi.