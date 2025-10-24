Yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı: Yıldız basketbolcu ve antrenör tutuklandı

Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers baş antrenörü Chauncey Billups, Perşembe günü federal savcılar tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede yer aldı.

31 yaşındaki Rozier, bahislerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla tutuklanan altı kişi arasında yer alıyor. İddianamelerde adı geçen şüpheliler arasında kumar piyasalarını etkilemek için sahte sakatlıklar yaşamış olabilecek başka NBA oyuncularının da bulunduğu belirtiliyor.

2021'den bu yana Portland Trail Blazers'a koçluk yapan eski NBA starı Chauncey Billups ise emekli oyuncular ve mafyayı içeren ayrı bir yasadışı poker davasında suçlanan 31 kişi arasında.

Savcıların New York'taki beş büyük suç ailesinden dördünü kapsadığını söylediği bu dava, kurbanları yüksek profilli spor yıldızlarıyla birlikte hileli poker oyunlarına çekerek milyonlarca dolar kazanç elde etmeye yönelik bir planı ortaya çıkardı.

Yetkililere göre şüpheliler, önceden işaretlenmiş kartları okuyabilen özel kontakt lensler ve gözlükler ile X-ray masası gibi teknolojiler kullandı.

NBA yaptığı açıklamada, federal iddianamelerin incelenmesi sırasında Rozier ve Billups'ın NBA'deki sportif faaliyetinin askıya alındığını söyledi.

BBC'nin aktardığına göre smz konusu açıklamada, "Bu iddiaları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz ve oyunun güvenilirliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi.

Rozier'in avukatı BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı: "Terry bir kumarbaz değil ama kavgadan da korkmaz ve bu kavgayı kazanmayı dört gözle bekliyor."

Rozier Perşembe günü Orlando'da federal mahkemeye çıkarılırken, Billups Portland'da tutuklandı ve orada mahkemeye çıkacak.

FBI Direktörü Kash Patel Perşembe günü New York Brooklyn'de diğer savcılarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek iki iddianameyi açıkladı. Tutuklamaları "sıradışı" olarak nitelendiren Patel, "11 eyalette eşgüdümlü bir takibin" söz konusu olduğunu söyledi.

Patel, "Birden çok yılı kapsayan soruşturmada on milyonlarca dolarlık dolandırıcılık, hırsızlık ve soygundan bahsediyoruz" dedi.