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Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı

Kariyerine 2002 yılında başlayan Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2002 yılında kariyerine başlayıp Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığı belirtildi.

Uğurlu'nun 2021-2023 yıllarında FIFA kokartlı hakem olarak Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiği ve 2012'den itibaren Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptığı aktarılarak, "Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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