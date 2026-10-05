Yasin Kol’un ifadesi ortaya çıktı: Yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen MHK soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kol, MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun sorulması üzerine, söz konusu tespitlerin hatalı olduğunu savundu.

Kol, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi.

Kol, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferler sorulması üzerine, "Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimse maçtan önce ya da sonra talimat vermedi"

Kol, eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu. Kol, "Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" ifadelerini kullandı.

Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadroları hakkında yaptığı görüşmeler de sorulan Kol, "MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi.

Kol, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak da "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" şeklinde savunma yaptı.

"Yasa dışı bahis oynamadım"

Kendisine yöneltilen para transferleri üzerinden yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtilmesi üzerine Kol, suçlamayı reddetti. Kol, "Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dedi.

Kol, ifadesinin sonunda ise "Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.