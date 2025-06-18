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Yazışmaları gündem olan PFDK üyeleri istifa etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yazışmaları gündem olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeleri istifa etti.

Haber Merkezi
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Yazışmaları gündem olan PFDK üyeleri istifa etti
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Habertürk'ün haberine göre yazışmaları gündem olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeleri istifa etti.

Ne oldu?

Türkiye gazetesinden Tahir Kum, PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları köşesinde aktardı. Mesajlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak ifadeler yer aldı.

"Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor"

Mesajlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya yönelik eleştiriler olduğu görüldü. "Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse" ifadeleri dikkat çekti.

"Bir anda 'yapı'ya dönüşüyor insan"

Bir mesajda da "1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez" ifadesiyle Galatasaray'a gönderme yapıldı. Başka bir mesajda da "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" denildi. Mesajlarda geçen "Fener ağlama" ifadesiyle de Fenerbahçe'ye karşı bir gönderme yapıldığı görüldü.

TFF istifalarını istemişti

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu da aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen PFDK üyelerinin istifasını istemişti.

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