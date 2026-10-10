Yedek kaldı, sitem etti! İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı sorusuna olay yanıt
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinde kalan İlkay Gündoğan, maçın ardından kendisine yöneltilen Barcelona maçı sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun, “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” sözleri dikkat çekti. Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da daha önce oyuncunun forma şansı bulamaması nedeniyle bir taraftara tepki göstermişti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada yedek kalan İlkay Gündoğan ise maç sonu açıklamasıyla gündeme geldi.
Karşılaşmanın ardından tecrübeli futbolcuya Barcelona maçıyla ilgili bir soru yöneltildi. Bir basın mensubunun “Barcelona maçına hazır mısın?” sorusuna Gündoğan, “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” yanıtını verdi.
Gündoğan'ın bu sözleri, takımda yeterince forma şansı bulamamasına yönelik bir sitem olarak yorumlandı.
Bu sezon sadece 11 dakika oynadı
Galatasaray'a transferinin ardından forma şansı bulmakta zorlandığı belirtilen İlkay Gündoğan, bu sezon şu ana kadar yalnızca 11 dakika süre alabildi.
Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında da yedek kalması, Barcelona maçı öncesinde verdiği yanıtı daha da dikkat çekici hale getirdi.
Eşi Sara Gündoğan da tepki göstermişti
İlkay Gündoğan'ın forma şansı bulamaması daha önce eşi Sara Gündoğan'ın da gündemine gelmişti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından Sara Gündoğan, sosyal medyada bir taraftarın yorumuna yanıt vererek eşinin neden forma giymediği konusunda kendisinin değil, teknik direktörün muhatap alınması gerektiğini belirtmişti.
“Bana değil teknik direktörünüze sorun”
Sara Gündoğan, yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin Galatasaray'ı çok sevdiğini ve kulübe severek geldiklerini ifade etmişti.
Eşine ve çocuklarına yönelik hakaretlere tepki gösteren Sara Gündoğan, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak için maaşında indirime gittiğini ve daha yüksek teklifleri reddettiğini de vurgulamıştı.
Sara Gündoğan'ın açıklaması, İlkay Gündoğan'ın takımda aldığı süreye ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı.