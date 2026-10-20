Yedi hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusu

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Türk futbolunda hakemlerle ilgili tartışmalar yargıya taşındı. NOW Spor yorumcusu Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre, yedi hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda bulunan hakemlerin Süleyman Abay, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç, Bahattin Şimşek, Emre Altun, Mustafa Sönmez ve Taner Gizlenci olduğu belirtildi.

Hakemlerin suç duyurusunda dört başlık

Haberde, suç duyurusunda dört başlığın öne çıktığı ifade edildi. Buna göre hakemler; iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarıyla hukuki işlem yapılmasını talep etti.

Başvurunun, son dönemde hakem camiası ve futbol yönetimi çevresinde yaşanan tartışmaların ardından gelmesi dikkat çekti. Sürece ilişkin savcılık makamlarınca nasıl bir değerlendirme yapılacağı merak konusu oldu.