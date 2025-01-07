Yeni Malatyaspor'dan TFF'ye resmi başvuru: Ligden çekiliyorlar...

Bir dönem Süper Lig’de de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ekonomik zorluklar ve sportif başarısızlıklar nedeniyle TFF 1. Lig’den çekilme talebinde bulundu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaparak, kararın resmileştiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kararı doğrultusunda ve haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz TFF’ye iletilmiştir. Destek veren tüm başkanlara teşekkür ederiz," ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 18 maçta aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. FIFA tarafından verilen 21 puan silme cezası da eklenince takım, TFF 1. Lig’in son sırasına -21 puanla demir attı.

Kulüp, gerek mali sıkıntılar gerekse sportif başarısızlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyeceğini belirtti. Bu karar, Türk futbol camiasında yankı uyandırdı.

Futbol camiasından destek

Yeni Malatyaspor’un açıklamasında, Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu başta olmak üzere, bu talebe destek veren tüm kulüp başkanlarına teşekkür edildi. Ligden çekilme kararı, Kulüpler Birliği’nin ortak kararı olarak dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor’un yaşadığı 21 puanlık FIFA cezası, kulübün ekonomik zorluklarını daha da derinleştirdi. 18 maçta puan alamayan Malatya temsilcisi, ligden çekilme başvurusuyla bu sezonu tamamlamama kararı aldı.

Sonraki süreç nasıl i̇şleyecek?

TFF’nin, Yeni Malatyaspor’un başvurusunu değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Kulüp, haklarının korunması ve gelecekte yeniden yapılanma sürecine destek sağlanması talebinde bulundu. Bu gelişme, TFF 1. Lig’in mevcut yapısını ve lig takvimi planlamalarını etkileyebilir.