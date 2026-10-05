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Yeni MHK Başkanı kim olacak? İşte öne çıkan o isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isim netlik kazanmaya başladı.

Haber Merkezi
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Yeni MHK Başkanı kim olacak? İşte öne çıkan o isim
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Temiz Futbol" soruşturması kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isim netleşmeye başladı.

Fotomaç'ın haberine göre Ferhat Gündoğdu'dan boşalan MHK başkanlığı için Sürhat Müniroğlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

Sürhat Müniroğlu kimdir?

Yeni MHK Başkanı kim olacak? İşte öne çıkan o isim - Resim : 1Eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu 20 yıl boyunca hakemlik yaptı.

Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında görev yaparken, 8 sene FIFA yardımcı hakemi olarak çalıştı. 2005 yılında TFF'de daha önce MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevlerini üstlenen Müniroğlu, 2007-2008 ve 2022-2023 sezonlarında MHK'de asıl üye olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TFF'de Hakem İşleri Müdürü olarak çalışan Müniroğlu, 2017-2019 döneminde Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

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