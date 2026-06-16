Yeni Zelanda İran maçını anlatan spiker kim? TRT Murat Ekrem Çimen kimdir?

Dünya Kupası’nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan mücadele, sahadaki mücadeleden çok TRT ekranlarındaki anlatım nedeniyle sosyal medyada viral oldu. Maçın ilk dakikalarında spiker Murat Ekrem Çimen’in yaklaşık 4 dakika boyunca takımları ve pozisyonları karıştırdığı anlar sosyal medyada büyük tepki ve tartışma yarattı. Olayın ardından TRT’den “kabul edilemez” şeklinde bir açıklama gelirken, futbolseverler "TRT Yeni Zelanda İran maçını anlatan spiker kim?" ve "Murat Ekrem Çimen kimdir?" sorularına cevap aramaya başladı. Yaşanan bu yayın hatası, hem spor medyasında hem de sosyal platformlarda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yeni Zelanda İran maçını anlatan spiker kim?

Dünya Kupası'nda 04.00'te başlayan Yeni Zeland İran maçını anlatan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'dir. Çimen'in takımları karıştırması ve bu konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından TRT açıklama yapmak zorunda kaldı.

TRT Murat Ekrem Çimen kimdir?

Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden Murat Çimen, yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca televizyon yayıncılığı, spor spikerliği ve yöneticilik alanlarında önemli görevler üstlendi. Ankara’da doğan ve aslen Kayserili bir aileden gelen Çimen, medya yolculuğuna 1997 yılında Kanal A’da adım attı. Kısa sürede spor yayıncılığı alanında öne çıkan isimlerden biri haline gelen Çimen, burada uzun yıllar Spor Müdürü olarak görev yaptı; ayrıca yönetim kademesinde Spor Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi sorumluluklar da üstlendi.

2008 yılında TRT ekranlarıyla tanışan Murat Çimen, bu tarihten itibaren çeşitli karşılaşmalarda spikerlik yaparak geniş kitlelere ulaştı. 2 Ocak 2020’de TRT Spor kadrosuna tam zamanlı olarak dahil olan deneyimli isim, futbol başta olmak üzere birçok branşta yaptığı anlatımlarla tanındı. Medya kariyeri boyunca farklı kurumlarda da görev alan Çimen, 2014-2020 yılları arasında Spor Meclisi Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, bir dönem Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde de spor spikerliği yaptı.

Spor yayıncılığının yanı sıra spor yönetimi alanında da aktif rol üstlenen Murat Çimen, 2022 yılından bu yana Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. Çocukluk yıllarından itibaren futbola ilgi duyan Çimen’in Beşiktaş taraftarı olduğu bilinirken, mesleki hayatında Ankaragücü ile kurduğu bağ da dikkat çekiyor. Güreş ve boks gibi branşlara da ilgi duyan deneyimli spiker, Türk sporunun farklı alanlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Bugün TRT Spor ekranlarında görevine devam eden Murat Çimen, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve spor yayıncılığına yaptığı katkılarla Türk spor medyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.