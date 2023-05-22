Yeşil Bursa’da zaferin adı Çukurova-Akçay

BURSA/EKONOMİ

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı Beydağ Int Yapı 47.Yeşil Bursa Rallisi, ICRYPEX, Bursa Büyükşehir Belediyesi, aloft Hotel Bursa, İnallar ve Özhan katkılarıyla Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlendi. Ekiplerin iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 km. olan asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele ettikleri rallinin genel klasman birincisi BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay olurken, ekip aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğinin de kazandı.

GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci olurken, Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener ise genel klasman üçüncülüğünün yanı sıra Sınıf 3 birinciliğini elde ettiler.

İkinci gün ara ara yüzünü gösteren yağışlı havanın ekipleri bir hayli zorladığı rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye, Takımlar birincisi de BC Vision Motorsport oldu.

Bu yıl uygulanmaya başlanan masters kategoride birinci GP Garage My Team’den Uğur Soylu olurken, ikinciliği aynı takımdan Erhan Akbaş, üçüncülüğü de Castrol Ford Team Türkiye’den Cem Yudulmaz kazandı. Red Bull sporcusu Ali Türkkan yarışın Genç pilotlar birinciliğini kazanırken, genç co-pilot birincisi Sevgi Aktürk ile yarışan Begüm Uludağ oldu.

Rallinin Sınıf 4 ve iki çeker birincisi Atış Motorsports’tan Yıldıray Demircioğlu-Mehmet Köleoğlu olurken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team’den Sinan Soylu-Özgür Akdağ, Sınıf 5 birincisi BC Vision Motorsport’tan Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı oldular. Kadın pilotlar birinciliğini GMG Racing’ten Burcu Çetinkaya, kadın co-pilotlar birinciliğini ise Asena Sancaklı elde ettiler.

Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı ve Kategori 1 birinciliğini baba oğlu ekip Ömer Gür-Levent Gür kazanırken, Tan-Selda Çağlayan çifti ikincilik ve Yılmaz Köprücü-Utku Güloğlu da üçüncülük basamağına çıkan ekipler oldular. Historic klasmanı kadın co-pilot birinciliği ödülünü ise Selda Çağlayan kazandı.

Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası klasmanında BC Vision Motorsport’tan Melih Cevdet Yıldırım-Bora Arabacı, genel klasman ve Kategori 2’de ilk sırada yer alırken, Kategori 1’de Kaan Kara-Taner Kara, Kategori 3’de Fatih Selim Göçer-Ali Tuğrul Kaya ve Kategori 4’te de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldular.

Kadın pilotlar birincisi kızı Zeynep Tümerkan ile ilk kez bir rallide start alan Çiğdem Tümerkan olurken, Sinan Yardımedici ile ilk startını alan Cansu Açar da kadın co-pilotlar birinciliğine uzanan isim oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.