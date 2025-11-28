Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında? Yiğit Efe Demir hangi takımda oynadı? Ferencvaros karşısında ilk 11’de sahaya çıkan genç yetenek başarılı oyunuyla taraftarın gönlünü kazandı. Fenerbahçe taraftarı Efe Demir hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldi ve 21 yaşında.

Boyu yaklaşık 1.93–1.94 m olan Demir, savunma hattında stoper/merkez defans mevkisinde görev yapıyor.

Genç yaşına rağmen fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor; bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin geleceğe dönük önemli yatırımlardan biri olarak görülüyor.

2025 sezonunda takımın A-kadrosunda yer alıyor ve son olarak Ferencvaros ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11’de görev alarak başarılı bir savunma performansı gösterdi.

YİĞİT EFE DEMİR HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden genç stoperi Yiğit Efe Demir, futbol kariyerine Hürriyet Gücü Spor Kulübü altyapısında başladıktan sonra, Türk futbolunun önemli merkezlerinden biri olan Altınordu'ya transfer oldu. Savunmadaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Demir, Ocak 2020'de amatör transfer olarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye katıldı ve sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişti.

2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, asıl tecrübesini kiralık olarak farklı takımlarda edindi. İlk olarak 2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen Yiğit Efe, ardından 2024-2025 sezonunu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirdi. Bu kiralık dönemlerinin sona ermesiyle 2025 yazında Fenerbahçe'ye geri dönen Demir, güncel olarak Fenerbahçe SK kadrosunda yer alarak kariyerini ana kulübünde sürdürmektedir.