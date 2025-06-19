Yıllarca eleştirilmişti: Muslera, neden Türkçe röportaj vermediğini açıkladı

Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerini; 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazanarak tamamladı. Başarılarıyla bir diğer kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'ı geride bırakan deneyimli kaleci, en çok kupa kazanan oyuncu olarak Türk futbol tarihine geçti.

Ülkemizde bulunduğu süre boyunca Türkçe röportaj vermemesi dikkat çeken Muslera, zaman zaman bu konuda eleştirilerin odağı olmuştu.

Tecrübeli file bekçisi, kulüp resmi sosyal medya hesabına verdiği Türkçe röportajda bunun sebebini ilk kez açıkladı.

"Nando olarak değil kaptan olarak konuşuyorum"

Galatasaray'ı uzun yıllar kaptan olarak temsil eden Muslera, "Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. Yüzde 100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum" ifadelerini kullandı.