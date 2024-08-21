Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ve Young Boys karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oluyor.
TRT 1'den canlı yayınlanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Galatasaray maça Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ilk 11'iyle başlayacak.
Young Boys ise Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula ve Monteiro ile sahaya çıkacak.