Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Ünlü teknik adamdan açıklama

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi.

Terim, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Terim, açıklamasında "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.