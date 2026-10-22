Yunan basketbolunda şike depremi: Federasyon başkanı gözaltında, 50 maç inceleniyor, hakemlerin evinden yüz binlerce Euro çıktı

Nisan ayında başlatılan soruşturmanın ardından Yunan basketbolunda büyük bir skandal ortaya çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina savcılığı, birinci ligin de dahil olduğu maçlarda şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin bulgulara rastladı.

Federasyon başkanı gözaltında

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve aralarında hakemlerin de bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakemler arasında, daha önce Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının maçlarını da yöneten Vasiliki Tsaroucha da bulunuyor.

50 karşılaşma şike şüphesiyle inceleniyor

Ülke basınındaki haberlere göre iki muhbir, Yunan basketbolundaki söz konusu skandala dair kritik ipuçları verdi.

Rüşvet almış olan söz konusu iki kişi, Yunan makamlarına başvurarak koruma altındaki tanıklar statüsünde af karşılığında ifade vermek istediğini iletti. Toplamda 9 tanığın ifadesi alınmış olsa da bu iki kişinin anlattıkları, spor savcısı tarafından bilhassa önemli görüldü.

Hakemlerin evinden yüz binlerce Euro çıktı

Ayrıca gözaltına alınan hakemlerden birinin evinde, kaynağı açıklanamayan 820 bin Euro, bir diğer hakemin evinde ise 102 bin Euro bulundu.

Yunanistan liglerinde 2016-2026 yıllarındaki yaklaşık 50 karşılaşma, şike yapılmış olma şüphesiyle incelenirken bunlardan ikisinin en üst ligdeki maçlar olduğu belirtiliyor. Söz konusu maçlar arasında Yunan okullarının genç takımlarının karşılaştığı bir final maçı da yer alıyor.

Panathinaikos cephesinden sert açıklama

Panathinaikos Basketbol Kulübü, Yunanistan'da yaşanan şike ve rüşvet operasyonları sonrası sert bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, maçlarda görevlendirilen hakemlerin "belirli kişiler" tarafından atandığı vurgulanarak "Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız. Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ergin Ataman'ın Yunan hakemlere tepkileri

Ergin Ataman, Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçların ardından hakem yönetimine tepki göstermişti.

Hakem kararlarını eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa’nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler." ifadelerini kullanmıştı.

Ataman, bir diğer karşılaşmanın ardından ise takımı aleyhine çalınan faullere ilişkin "Trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil. Basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." şeklinde görüş belirtmişti.

Tecrübeli başantrenör, bir başka Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada da "Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn’a vurdu. Nunn şu an yaralandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil, Yunan basketbolunda olanlar adil değil. Bırakın da basketbol oynayalım." diye konuşmuştu.