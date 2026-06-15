Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı.

2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın başantrenörlüğünü de yapan Ataman’ın Yunan ekibindeki dönemi sona erdi.

Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ataman bu başarılarının yanında 2 kere de Yunanistan Kupası'nda zafere ulaştı.

Yeşil-beyazlı ekipte milli basketbolcu Cedi Osman de forma giyiyor.

Panathinaikos, EuroLeague play-offlarında Valencia'ya elenmişti.

Yunanistan Ligi final serisinde ise Olympiakos'a mağlup olan ekip, sezonu ikinci tamamlamıştı.