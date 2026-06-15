Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Yunan ekibi Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı.
2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın başantrenörlüğünü de yapan Ataman’ın Yunan ekibindeki dönemi sona erdi.
Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ataman bu başarılarının yanında 2 kere de Yunanistan Kupası'nda zafere ulaştı.
Yeşil-beyazlı ekipte milli basketbolcu Cedi Osman de forma giyiyor.
Panathinaikos, EuroLeague play-offlarında Valencia'ya elenmişti.
Yunanistan Ligi final serisinde ise Olympiakos'a mağlup olan ekip, sezonu ikinci tamamlamıştı.