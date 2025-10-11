  1. Ekonomim
Yunan futbolcu, Sivas’ta vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada

Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, 7 milyon 650 bin liralık gelir vergisiyle şehrin vergi rekortmenleri listesinde 2. sırada yer aldı.

Yunan futbolcu Charilaos Charisis, 2024’te Sivas’ta en fazla vergi ödeyen iki kişiden biri oldu.

Sivasspor’da forma giyen Charisis, şehrin vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer aldı.

Sivas Defterdarlığı’nın web sitesinde paylaşılan listede, Sanayi ve İmalat Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir, 15 milyon 476 bin lira vergiyle adını ilk sıraya yazdırdı.

Listenin ikinci sırasında ise Sivasspor’un Yunan futbolcusu Charisis’in ismi yer aldı. Charisis, 2024 yılı içerisinde 7 milyon 650 bin lira vergi dedi.

Konya’da da benzer durum

Konya’da da benzer bir manzara söz konusu.

Konyaspor’un 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya, birçok sanayiciyi geçerek listede 12. sırada yer alması medyada yer almıştı.

