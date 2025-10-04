Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı.
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi.
Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.
