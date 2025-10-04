  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!
Takip Et

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!
Takip Et

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı. 

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yendi. 

Yusuf Dikeç, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Paul Fröhlich’i 17-15 mağlup ederek finalde Almanya karşısında Türkiye’ye 1-0’lık üstünlük kazandırdı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli olduGalatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli olduSpor

 

Spor
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul kararı: Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul kararı: Tarih belli oldu
Terminal Kadıköy ile İstanbul Avrupa’da esporun yeni merkezi haline gelecek
Terminal Kadıköy ile İstanbul Avrupa’da esporun yeni merkezi haline gelecek
Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı gündem olmuştu: PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza
Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı gündem olmuştu: PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosu açıklandı