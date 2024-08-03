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Yüzme tarihinde bir ilk! Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunlarında finale kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi bir başarıya imza attı. 16 yaşındaki yüzücü, olimpiyat oyunları tarihinde finale kalan ilk Türk sporcu oldu.

Haber Merkezi
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Yüzme tarihinde bir ilk! Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunlarında finale kaldı
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Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

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