  Zenit, Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ı resmen açıkladı
Zenit, Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Jhon Duran, Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile anlaşmaya vardı.

Zenit, Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ı resmen açıkladı
Zenit, Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.

