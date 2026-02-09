Zenit, Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Jhon Duran, Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile anlaşmaya vardı.
Zenit, Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.
Jhon Duran is a Zenit player!— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026
The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.
Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.