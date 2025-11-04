Zeydan Karalar'dan cezaevinde Orkun Kökçü'ye mektup: Daha sezonun başı ve iki kırmızı kart, yazık değil mi?
Adana Büyükşehirr Belediye Başkanı Zeydan Karalar cezaevinden yazdığı mektupla Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye tepki gösterdi.
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'ye yazdığı mektupla tepki gösterdi. Karalar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz."
Orkun Kökçü,— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 4, 2025
Daha sezonun başı, iki kırmızı kart.
Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik?
Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara?
Olmaz olmaz olmaz. pic.twitter.com/R5NmpxXwfb
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.
Kartal, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 10 kişi kalan siyah-beyazlı takımda maça kırmızı kart gören Orkun Kökçü damga vurdu.