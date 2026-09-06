Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta üçüncü tura adını yazdırdı
Millî tenisçi Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile birlikte sezondaki son grand slam turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar kategorisinde üçüncü tura adını yazdırdı.
New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.
Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.