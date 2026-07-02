Zeynep Sönmez çiftlerde Wimbledon'a ilk turda veda etti
Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası çift kadınlar ilk turunda Shuko Aoyama-Liang En-shuo ikilisine 2-1 yenilerek elendi.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep Sönmez, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.
Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.