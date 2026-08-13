  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da ikinci turda
Takip Et

Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da ikinci turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Cincinnati Open ilk turunda Avustralyalı rakibi Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da ikinci turda
Takip Et

Cincinnati kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk turunda dünya 61 numarası Kasatkina ile karşılaşan Zeynep, ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci setti 7-6 kazanan Zeynep, karşılaşmayı final setine taşıdı.

Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, seti 6-3, maçı da 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.