  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi
Takip Et

Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık Turnuvası ilk turunda Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek WTA 250 düzeyindeki organizasyonda ikinci tura yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi
Takip Et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık Turnuvası'nda Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart ile karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

24 yaşındaki milli tenisçi, 2. turda Çek Sara Bejlek ile karşı karşıya gelecek.