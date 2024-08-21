  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Zeynep Sönmez finale yükseldi
Takip Et

Zeynep Sönmez finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinde İsviçreli rakibi Jil Teichmann'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloya çıkma şansını koruyarak son tura yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeynep Sönmez finale yükseldi
Takip Et

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turunda dünya 206 numarası Teichmann'la karşılaştı.

İlk seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti rahat bir şekilde 6-0 aldı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.

Avustralya Açık ve Wimbledon'a elemelerin son turunda veda eden 22 yaşındaki milli sporcu, ABD Açık'ın ana tablosuna kalabilmek için elemelerin 2 numaralı seribaşı ismi ve dünya 101 numarası Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich'le yarın karşı karşıya gelecek.

Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon olduWimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon olduSpor

 

Fransa Açık tek kadınlarda şampiyon yine SwiatekFransa Açık tek kadınlarda şampiyon yine SwiatekSpor

 

Spor
Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Tabii canlı izle (Galatasaray Young Boys): Heyecan dorukta! TRT TABİİ NASIL İZLENİR?
Tabii canlı izle (Galatasaray Young Boys): Heyecan dorukta! TRT TABİİ NASIL İZLENİR?
GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE | TRT 1 şifresiz Young Boys Galatasaray maçı izle
GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE | TRT 1 şifresiz Young Boys Galatasaray maçı izle
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
GS Young Boys maçı hangi gün? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GS Young Boys maçı hangi gün? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta?
U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız adını çeyrek finale yazdırdı
Milliler adını çeyrek finale yazdırdı