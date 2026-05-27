Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman partneri Tatjana Maria ile birlikte rakiplerini 2-0 yenerek çiftlerde ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez , Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.
Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.