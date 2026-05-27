  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı
Takip Et

Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman partneri Tatjana Maria ile birlikte rakiplerini 2-0 yenerek çiftlerde ikinci tura yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı
Takip Et

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez , Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.

Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.