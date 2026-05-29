  Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Milli tenisçi Sönmez, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Sönmez, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

