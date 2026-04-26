  1. Ekonomim
  2. Spor
Takip Et

Zeynep Sönmez Madrid Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Mutua Madrid Açık'ın üçüncü turunda Arjantinli Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek turnuva yolculuğunu tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Madrid'de toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez üçüncü turda dünya 88 numarası Arjantinli Solana Sierrea ile karşılaştı. Sönmez, ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen, ikinci seti 6-2, üçüncü seti 6-3 kaybederek, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Sönmez, turnuvanın ilk turunda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0, ikinci turunda ise dünya 30 numarası İspanyol raket Cristina Bucsa'yı 2-1 mağlup etmişti.