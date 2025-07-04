Zeynep Sönmez Wimbledon'da havlu attı!
Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.
Zeynep Sönmez çiftlerde ikinci turda havlu attı
Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.
Dabrowski ve Routliffe çiftler maçının galibiyle karşılaşacak
Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.