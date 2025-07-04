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Zeynep Sönmez Wimbledon'da havlu attı!

Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.

Haber Merkezi
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Zeynep Sönmez Wimbledon'da havlu attı!
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.

Zeynep Sönmez çiftlerde ikinci turda havlu attı

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.

Dabrowski ve Routliffe çiftler maçının galibiyle karşılaşacak

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak. 

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