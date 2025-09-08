Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları çekildi

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Kura çekiminde TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.

"Seyir zevki yüksek ve yeni başarı hikayeleri istiyoruz"

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2. Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikâyeleriyle katlanmasını diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3. tura yükselmeye hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor - Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK - Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor

Karabük İY - Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor FK

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK

Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor

Elazığspor - 12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor

Dersimspor - Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK

Kahramanmaraş Spor - Karaman FK

Tire 2021 FK - Bodrum FK

Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu

Bornova 1877 - Aliağa Futbol

Eskişehirspor - Muğlaspor

Somaspor - Çankaya SK

Kestel Çilek SK - Fethiyespor

Kırıkkale FK - Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

Kepezspor - Denizli İY

Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spors