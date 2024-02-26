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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri duyuruldu.

Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyorZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyorSpor

 