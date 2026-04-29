  3. Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

