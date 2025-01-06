Ziraat Türkiye Kupası hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
4 grupta 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ocak Salı
A Grubu
13.00 Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
D Grubu
19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi