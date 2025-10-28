  1. Ekonomim
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova

13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar

13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: Berkay Ağış

18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu

30 Ekim Perşembe:

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses

14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK: Berkay Erdemir

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş

