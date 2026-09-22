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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.

Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçını açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

6 Ekim salı

14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor

17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor

20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK

7 Ekim çarşamba

14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor

14.00 Hatayspor-Karaköprü Belediyespor

14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor

14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor

14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol

14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu

14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor

14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol

14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor

14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor

14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen

14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri

14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor

14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok

14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor

14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor

14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor

14.30 Bigaspor-Balıkesirspor

14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor

15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor

15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor

17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor

20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor

8 Ekim perşembe

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor

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