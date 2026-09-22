Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçını açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
6 Ekim salı
14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor
14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor
17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor
20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK
7 Ekim çarşamba
14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor
14.00 Hatayspor-Karaköprü Belediyespor
14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor
14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor
14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol
14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu
14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor
14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol
14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor
14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor
14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen
14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor
14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok
14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor
14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor
14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor
14.30 Bigaspor-Balıkesirspor
14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor
15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor
15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor
17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor
20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor
8 Ekim perşembe
14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor