Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları ne zaman? hangi hakemler yönetecek?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yapılacak maçların hakemleri belli oldu. İşte yarın, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yönetecek hakemler...
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ve karşılaşma saatleri şunlar:
Yarın
- 13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir
- 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay
- 15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
- 17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar
- 19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu
- 21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz
6 Aralık Çarşamba
- 13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt
- 13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer
- 13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel
- 13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran
- 14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu
- 14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz
- 14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu
- 14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan
- 14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş
- 14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan
- 14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak
- 14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır
- 15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun
- 17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik
- 19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş
- 21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
7 Aralık Perşembe
- 13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba
- 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen
- 15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün
- 17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu
- 19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen
- 21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol