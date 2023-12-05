Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.