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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak

Haber Merkezi
AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.