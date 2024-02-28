Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünün programı

Dün akşam Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Başkent ekibinin 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında bugünün programında iki maç var. Trabzonspor ve Başakşehir, Trabzon'da yarı final mücadelesi verirken; Beşiktaş ise İstanbul'da Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ta hedef yarı final

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Süper Lig'de istediğini bulamayan Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayıp kupayı müzesine götürmek istiyor.

Fernando Santos önderliğinde şubat ayında çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve son olarak ligde İstanbulspor'u deviren Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlılar, bugün çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kara Kartal'da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak. Bu mücadelede düdük ise Ali Şansalan'da olacak.

Teknik direktör Fernando Santos'un oyuncularından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini akıllarından çıkarmalarını ve Konyaspor maçına odaklanmalarını istediği belirtildi. Tüm planlarını turu geçmek için yapan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik adamın derbiyi düşünerek kadroda rotasyon yapacağı belirtildi. Santos'un Vincent Aboubakar, Svensson ve Joe Worrall'ı bugün ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçen MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Yarı final eşleşmeleri çift maç üzerinden oynanacak.

Trabzonspor kupayı hedefledi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Kupaya 4. turda Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, 5 turda ise Manisa FK'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1' mağlup ederek çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek istiyor.

Müsabakanın galibi yarın oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.