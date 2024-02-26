  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandıİngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandıSpor

 