Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)