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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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